Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 15:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balyoz kumpası davasında mütalaa: Baransu için 45 yıl hapis istemi
Balyoz kumpası davasında savcı mütalaasını açıkladı. Mehmet Baransu için 45 yıla kadar, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur için ise 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
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