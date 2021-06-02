Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yatırımcılarla videokonferans toplantısıyla bir araya geldi. Sunumda, dezenflasyon sürecinin üçüncü çeyreğin sonu itibarıyla başlayacağı ifade edildi.



Kavcıoğlu, "Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" mesajını verdi. "Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor" dedi.



Toplantıda Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı amacına bağlılığına dikkat çekildi.

Kararların veri akışını göz önünde bulundurarak, şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde alınacağı vurgulandı.