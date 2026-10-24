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Ekonomi
AA 24.10.2026 11:28

Bakan Şimşek: Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin mali şeffaflıkta yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldığını belirterek, "Mali şeffaflığı daha da artıracak yapısal reformlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bakan Şimşek: Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak

IMF'nin Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'ne göre, Türkiye kamu mali yönetiminde son yıllarda kaydettiği ilerlemeyle Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz'in de olduğu yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldı.

Türkiye, mali şeffaflık değerlendirmesinde üst sıralarda yer aldı
Türkiye, mali şeffaflık değerlendirmesinde üst sıralarda yer aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin mali istatistikler, bütçe yönetimi, mali riskler ve hesap verebilirlik alanlarındaki uygulamalarının incelendiği Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlandığını anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2015 yılındaki değerlendirmede Mali Şeffaflık Kodu'nda yer alan ilkelerin yaklaşık yarısında iyi veya ileri uygulama düzeyindeyken bu oran üçte ikiye yükseldi. Böylece ülkemiz mali şeffaflıkta Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldı. Bu önemli başarı, 20 yılı aşkın süredir devam eden kurumsal dönüşümün somut bir sonucudur. Mali şeffaflığı daha da artıracak yapısal reformlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor."3

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Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
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