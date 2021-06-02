Sağlık Bakanlığı sağlıkçılara yönelik şiddete karşı bir kamu spotu hazırladı.

Kamu spotunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Şiddete yönelmek sadece suç değil, ağır bir utançtır da" ifadeleriyle paylaştı.

Diğerkâmlık ve fedakârlık karşısında gösterilmesi gereken saygı yerine şiddete yönelmek sadece ağır cezalar getiren ağır bir suç değil, vicdanları sarsan ağır bir utançtır da. #SağlıktaŞiddeteAfYok pic.twitter.com/I5vpKF0LLV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2021

Videoda hastalarını iyileştirmek için çabalayan, ameliyat yapan, nöbet sırasında yorgunluktan hastanedeki sandalyelerde uyuyakalan doktorların görüntülerine yer verildi.

Sağlıkçıların çalıştığı zorlu şartlar ve yaptıkları fedakarlıklar gösterildi.

Kamu spotunun sonunda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin, kanunlara göre suç olduğuna vurgu yapıldı.

Bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotu televizyon kanallarında da gösterilecek.