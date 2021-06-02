Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıya başkanlık ediyor.

Aşılamadaki son durum, normalleşme adımları ve güncel vaka sayıları toplantının ana gündem maddeleri.

Haziran ayında gelmesi beklenen aşılarla ilgili de toplantıda değerlendirme yapılacak.

Toplantının ardından Bakan Koca saat 18.00'de açıklamalarda bulunacak.

Maskeler şimdilik çıkmayacak

Dünya, 1 yıldan fazla bir süredir koronavirüsle mücadele ediyor. Türkiye 1 Haziran itibarıyla normalleşme takvimini başlattı.

Vaka sayılarının düşmesi ve aşılamanın hızlanmasıyla sürecin daha iyi ilerlemesi bekleniyor.

TRT özel yayınında dün akşam gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncelikle şunu çok açık, net söylemekte fayda görüyorum: Maske, mesafe, hijyen. Bu 3 başlık söz konusu. Sosyal mesafe, maske önem arz ediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini koruduğu zaman arada mesafe konulması halinde maskeden de kurtulmak mümkün olur. 1,5 metreye dikkat edildiği zaman maskeden de kurtulmak mümkün ama sosyal mesafe şart. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklama yapacak; şu şartlarda maskeyi de çıkarabiliriz diye. 1,5 metre gibi mesafeyi aramızda koruduğumuzda maskeyi çıkarabiliyoruz" dedi.

[Maskesiz günler ne zaman?]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1,5 metreye dikkat edildiği zaman maskeden de kurtulmak mümkün ama sosyal mesafe şart. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklama yapacak.#CumhurbaşkanıTRTdehttps://t.co/iesoL877zL pic.twitter.com/bQiP2et0Sb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 1, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önceki açıklamasında, "Hedef eylül ayında normal hayata geçmek" ifadeleriyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına ek olarak maskesiz günler için toplumsal bağışıklığı işaret etmişti.

[Grafik: TRT Haber/M. Furkan Terzi]

Vaka haritasına göre 10 ilde artış var

22-28 Mayıs tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayıları da açıklandı. Bir önceki haftaya göre 71 ilde vaka sayıları azalırken, 10 ilin vaka sayılarında artış görüldü.