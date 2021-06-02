Meclis'te gündem kadına yönelik şiddetin eğitim boyutuydu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'nda konuştu.

Salgın sürecinde şiddetin araştırılması için özel bir çalışma yapıldığını söyledi.

Bakan Selçuk, "Salgın sürecinde psikolojik iyi oluş araştırması için çalışma yapılıyor. 47 bin 968 ortaokul ve lise öğrencisine uygulandı. Araştırmanın uygulama süreci tamamlandı, analiz süreci devam ediyor" dedi.

Bakan Selçuk, akademisyenlere araştırma çağrısı da yaptı. Bu konudaki saha araştırmalarına destek verileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı, sadece 2019-2020 eğitim öğretim yılında 1 milyon 457 bin öğrenciye şiddetin önlenmesi konusunda eğitim verildiğini belirtti.

Kadına şiddete kurs önlemi

Kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurs programı açıldığını söyledi.

"kursiyer sayısı artacak" dedi ve şöyle devam etti:

"Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Kurs Programı açıldı. Mayıs 2021’de 48 kurs faaliyetine başladı. 322 kadın ile 198 erkek olmak üzere 520 kursiyere ulaşıldı. Bu yeni uygulamayı yaygınlaştıracağız"

Öğretmenlerin aşılanma süreci

Öğretmenlerin aşılanma süreci de Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un gündemindeydi.

"Hekimlerimizin hemen ardından aşılama programına alınan ikinci meslek grubu öğretmenlerimiz. Çok kısa sürede öğretmenlerimizin tamamı aşılanacak"