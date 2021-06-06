Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 13:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis-Hizan ilçesi Akbıyık kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis'in Hizan ilçesi Akbıyık köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince, J-SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
Etiketler: Eren Operasyonları İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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