Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 12:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk öldü
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, evlerinin bahçesinde oynarken elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki Bünyamin Güler hayatını kaybetti.
Bağlar Mahallesi’nde bulunan evlerinin bahçesinde oynayan Bünyamin Güler, bahçede açıkta bulunan elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Çığlıklarını duyan yakınları, baygın halde buldukları 6 yaşındaki Bünyamin için sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, acil serviste doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren çocuk otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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