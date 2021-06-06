Bağlar Mahallesi’nde bulunan evlerinin bahçesinde oynayan Bünyamin Güler, bahçede açıkta bulunan elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Çığlıklarını duyan yakınları, baygın halde buldukları 6 yaşındaki Bünyamin için sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, acil serviste doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren çocuk otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.