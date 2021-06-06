Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 12:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'ın ölüme ittiği 29 göçmeni Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan'a ait unsurlarca Türk karasularına geri itilen 29 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Foça Aslanburnu açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik harekete geçti.
Bölgeye yönlendirilen ekip, 7'si çocuk 29 göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik botuna alınan Güney Afrika Cumhuriyeti, Yemen, Filistin ve Somali uyruklu göçmenler, Foça Limanı'na götürüldü.
Eşyalarını alıp can salına bindirildiler
Göçmenler, Yunan askerlerince eşyaları ve cep telefonları alındıktan sonra can salına bindirildiklerini ve Türk karasularına itildiklerini söyledi.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan Sahil Güvenlik
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