Çukurova Deltasının en geniş lagünü Akyatan ile Akdeniz arasında yer alan Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na yeşil deniz kaplumbağaları yumurta bırakmaya başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı görevlileri de yaklaşık 22 kilometrelik sahilde izleme ve koruma çalışması yaptı.

Görevliler tarafından markalanan bazı kaplumbağalar, gün aydınlanıncaya kadar süren yumurtlamalarının ardından tekrar denize döndü.

[Fotoğraf: AA]

"Kaplumbağalarımıza izleme cihazı takıyoruz"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, Hatay'dan Mersin'e kadar olan sahilde gerek caretta caretta gerekse yeşil deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çangır, geçen yıl sorumluluk sahalarındaki tüm sahil şeridinde binlerce yavrunun denizle buluşturulduğunu vurguladı.

"Bu alanlarda yumurtlama ve tedavi amaçlı karaya çıkmış olan kaplumbağalarımıza izleme cihazı takıyoruz. Gezdiği ve ürediği noktalar ile beslenme alışkanlıkları gibi konuları tespit etmek için yapıyoruz. Kara kaplumbağalarının çok hareketli olmadığı söylenir ancak deniz kaplumbağaları öyle değil. Geçen yıl bir kaplumbağamızın Kuzey Afrika'ya kadar gittiğini tespit ettik. Oradan da dönüş yaptığını takip ettik."

Çangır, her yıl 15 Mayıs'ta başladıkları çalışmaları 15 Eylül'e kadar sürdürdüklerini söyledi.

Akyatan Lagünü'nün en önemli alanlardan biri olduğunu söyleyen Çangır, "Çift statülü alanlarımızdan hem Yaban Hayatı Geliştirme Sahası hem de uluslararası öneme haiz Ramsar alanı kapsamında bir sulak alanımız. Akyatan Lagünü'nde çalışmalarımızı alanında uzman sivil toplum kuruluşları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün protokolleri kapsamında yapılıyor. Sivil toplum kuruluşlarının bilgilerinden ve deneyimlerinden faydalanıyoruz" şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"6 bin yuvadan 220 bin yavruyu denizle buluşturduk"

Çangır, Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2006'dan bu yana çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çekti.

"2006 yılından bu yana 22 kilometrelik bu sahil şeridinde 6 bin yuvadan 220 bin yavruyu denizle buluşturduk. Geçen yıl bu alanımızda 520 yuvamız vardı. Bu yuvalardan 20 bin civarında yavrumuzu denizle buluşturmuştuk. Bu yıl sezon yeni başladı. Biraz da havaların geç ısınması nedeniyle şu anda 17 yuva tespit ettik. Arkadaşlarımız alanda çalışmaya başladı. 22 kilometrelik bir alanda çalışma yapacaklar. İnşallah geçen yılın üstünde bir sayı elde etmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor."