Gözler acil eylem planında
Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa çözüm aranıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün Kocaeli’de müsilaj sorunuyla ilgili hazırlanan eylem planını açıklayacak.
Deniz salyası olarak bilinen müsilaj, Marmara Denizi'nin birçok noktasını sardı, tehlikeli boyutlara ulaştı.
Gözler bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kocaeli'de açıklayacağı Acil Eylem Planı'nda.
Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa çözüm aranıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün acil eylem planını açıklayacak.https://t.co/ppisr3iAmd pic.twitter.com/FFnmgftLu8— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2021
Müsilaj sorununun çözümü, düzenlenen "Marmara Denizi Müsilaj Problemi ve Çözüm Önerileri" çalıştayında tartışıldı.
Çalıştayda Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan belediye başkanları, bakanlık yetkilileriyle bir araya geldi. Sorun her yönüyle masaya yatırıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Acil eylem planı çerçevesinde bu alanın korunmasına, deniz çöplerinin hızlı bir şekilde toplanmasına yönelik bütün adımlar atılacak. Müsilaj problemini tamamen ortadan kaldıracak adımları atacağız.https://t.co/a11i5Ga5Zd pic.twitter.com/LnMzb2BYWg— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2021
Bakan Kurum, BİLİM-2 Marmara Araştırma Gemisi'nde yapılan çalışmaları inceleyecek, Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenecek "Marmara enizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katılacak ve acil eylem planını açıklayacak.
Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa karşı Yükseköğretim Kurulu da düğmeye bastı.
Soruna acil çözüm için bilim insanları YÖK'te toplanacak.
Müsilajın nedeni derin deşarj mı?
İstanbul Boğazı'na atık suyun derin deşarj ile verildiği noktalardaki kirlilik de alarm veriyor.
Uzmanlar, özellikle Kadıköy, Yenikapı, Üsküdar, Baltalimanı ve Paşabahçe'deki deniz salyasının yapılan yoğun deşarj nedeniyle meydana geldiği görüşünde.
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