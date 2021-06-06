Deniz salyası olarak bilinen müsilaj, Marmara Denizi'nin birçok noktasını sardı, tehlikeli boyutlara ulaştı.

Gözler bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kocaeli'de açıklayacağı Acil Eylem Planı'nda.

Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa çözüm aranıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün acil eylem planını açıklayacak. https://t.co/ppisr3iAmd pic.twitter.com/FFnmgftLu8

Müsilaj sorununun çözümü, düzenlenen "Marmara Denizi Müsilaj Problemi ve Çözüm Önerileri" çalıştayında tartışıldı.

Kıyılarda müsilaj görülmeye devam ediyor

Kıyılarda müsilaj görülmeye devam ediyor

Çalıştayda Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan belediye başkanları, bakanlık yetkilileriyle bir araya geldi. Sorun her yönüyle masaya yatırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Acil eylem planı çerçevesinde bu alanın korunmasına, deniz çöplerinin hızlı bir şekilde toplanmasına yönelik bütün adımlar atılacak. Müsilaj problemini tamamen ortadan kaldıracak adımları atacağız.https://t.co/a11i5Ga5Zd pic.twitter.com/LnMzb2BYWg