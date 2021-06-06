Karadeniz Bölgesi’nde fındığın başkenti olan Giresun, çayın başkenti olan Rize gibi çayda da bir marka olmak istiyor. Toprak yapısı ve iklimi ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize’den sonra en kaliteli çayın üretimi yapılan Giresun’da birinci sürgün için üretici bahçeye girdi.

Fındığa alternatif çay üretimi

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, çay üretimindeki hedefleri hakkında bilgi verdi.

"Bugün baktığımızda 2020 verilerine göre Giresun 32 bin ton çay üretmiştir. Ülke genelindeki rekolte miktarında yüzde 2 olarak tekabül etmektedir. Baktığımızda az miktarda ürünümüz bulunmakta ama kalitesi üst seviyededir.Ürünümüzün diğer çaylardan farklı olduğunu aromatik yapısının daha fazla olduğunu anlatmamız gerekiyor. Fındık lezzetini nerden alıyordu? Toprak ve iklimden. Çayımızda aynen şekilde lezzetini toprağından ve ikliminden alıyor.”

Hedef yüzde 10'a ulaşmak

Yüzde 2'lik payla üretim miktarı az olsa da Giresun çayı fındıkta olduğu gibi oldukça kaliteli ve lezzetli.

Fındığa alternatif ürün olarak düşünülen çayda hedef ülke üretiminin yüzde 10'unu gerçekleştirebilmek.