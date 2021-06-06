Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 07:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Denizli'de tekstil fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangın, fabrikada büyük hasara yol açtı.
Hacıeyüplü Mahallesi'nde nevresim ve havlu üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Fabrikadan yükselen dumanın kent genelinden görülebildiği yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 27 itfaiye aracı ile 70 personel müdahale etti.
Yanıcı malzemenin sebep olduğu yoğun duman, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi.
Bu sırada fabrikanın diğer kısımlarında çalışan işçiler süratle tahliye edildi.
Alevler, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alınabildi. Fabrika, kullanılamaz hale geldi.
Soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye, yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Etiketler: Yangın
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