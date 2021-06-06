Kaza, dün akşam saat 22.20 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Yeşilyurt Mahallesi Hakan Türk Caddesi’nde meydana geldi. Yasin S. yönetimindeki panelvan, kaldırımda yürüyen Zeynep Yılmaz ile bebek arabasındaki kızı İkra'ya çarptı.

Başka bir kadın da kontrolden çıkan altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada anne ile kızı ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza yerinde yaptığı incelemede 66 metre fren izi tespit ederken, sürücü Yasin S. gözaltına alındı.