Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 06:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir plastik atık geri dönüşüm tesisinin deposunda dün öğleden sonra çıkan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bahçedeki plastik balyaların tutuşması üzerine büyüyen yangına, bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Yangın
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