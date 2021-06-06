İddiaya göre Sabri A., evinin bacasını temizlemek için bacaya önce kağıt yerleştirdi ardından bir miktar benzin döktü. Kağıtları tutuşturmasıyla birlikte, Sabri A.'nın yaşadığı dairenin üst katındaki baca girişinden dışarı çıkan alevler evi tutuşturdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Kimsenin yaşamadığı öğrenilen ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

"Çabuk yanması için bir miktar benzin döktüm"

Olayı anlatan Sabri A., "Evin bacasını temizlemek için kağıtlar yerleştirdim, sonra üzerine çabuk yanması için bir miktar benzin döktüm. Kağıtları tutuştururken, alevler parladı. Üst katın yandığını görmedim. Komşular seslenince fark ettim. Böyle olacağını bilseydim benzin dökmezdim" dedi.