Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Karabük, Samsun, Ordu, Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Yeni haftada ise sıcaklıklar yeniden mevsim normalleri civarına yükselecek.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.