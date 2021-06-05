Bilal T'nin kullandığı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Stadyum kavşağı yakınında İsmet E. idaresindeki bir lojistik firmasına ait kamyonla çarpıştı.

Çarpanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü ile yanındaki İbrahim Halil T. ve kamyonetin sürücüsü ile yanındaki Sırrı T, yaralandı.

Yaralılar, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin çalışmasıyla araçlardan çıkarıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sırrı T, yaşamını yitirdi.

Limonlar yola savruldu

Öte yandan, kamyonetin kasasındaki limonların otoyola savrulması nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.

Yolun temizlenmesi için karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.