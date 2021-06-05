Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 23:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, kamyon ile limon yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bilal T'nin kullandığı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Stadyum kavşağı yakınında İsmet E. idaresindeki bir lojistik firmasına ait kamyonla çarpıştı.
Çarpanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü ile yanındaki İbrahim Halil T. ve kamyonetin sürücüsü ile yanındaki Sırrı T, yaralandı.
Yaralılar, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin çalışmasıyla araçlardan çıkarıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sırrı T, yaşamını yitirdi.
Limonlar yola savruldu
Öte yandan, kamyonetin kasasındaki limonların otoyola savrulması nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.
Yolun temizlenmesi için karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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