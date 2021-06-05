Şeyhli Mahallesi'nde bulunan Aktürk Sanayi Sitesi'nde sabun ve deterjan maddelerinin üretildiği fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edildi. Yangının başka alanlara da sıçramaması için kimyasal maddeler tahliye edildi.

Yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı.

Öte yandan fenalaşan fabrika sahibine, 112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerinde müdahale etti.