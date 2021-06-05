Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından olan narkotik suçların engellemesine yönelik Cizre ilçesinde, batı illerine sevk edilmek üzere hazırlanan uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine bir depoya operasyon düzenlendi.

4 gözaltı

Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Depoda yapılan aramalarda, 7 koli içerisinde 406 paket halinde toplam 209 kilogram eroin ele geçirildi.

4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.