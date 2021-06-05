Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 22:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şırnak'ta 209 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 koli içerisinde toplam 209 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından olan narkotik suçların engellemesine yönelik Cizre ilçesinde, batı illerine sevk edilmek üzere hazırlanan uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine bir depoya operasyon düzenlendi.
4 gözaltı
Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Depoda yapılan aramalarda, 7 koli içerisinde 406 paket halinde toplam 209 kilogram eroin ele geçirildi.
4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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