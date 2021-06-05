Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 20:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Eruh ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Erhan Oğuz idaresindeki kamyonet, ilçe girişinde karşı yönden gelen Musa Koçak'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Oğuz ve Koçak ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
2 kişi hayatını kaybetti
Emine ve Nefise Koçak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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