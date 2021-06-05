Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yapımı tamamlanan "Piraziz Parkı" uçurtma şenliği ile açıldı. Parkta, paraşütçüler için oluşturulan parkur da faaliyete geçti.

Şenliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, çocuklarla ve gençlerle birlikte uçurtma yaptı.

Açılış töreninde konuşan Kasapoğlu, sporun kardeşlik ruhuna dikkat çekti.

"Bugün burada kardeşliğin mesajını, bugün burada sporun evrensel gücünü, bugün burada çocuklarımızın, gençlerimizin yarınlara güçlü yürüyüşünü haykırıyoruz."

Paraşütçülerin gösterisi sonrası çocuklar uçurtma uçurdu. Şenlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Emre Veli

