Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da paraşütçüler gökyüzünü renklendirdi
Diyarbakır'da yapımı tamamlanan "Piraziz Parkı" uçurtma şenliği ile hizmete açıldı. Etkinlikle gösteri uçuşu yapan paraşütçüler, gökyüzünü renklendirdi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yapımı tamamlanan "Piraziz Parkı" uçurtma şenliği ile açıldı. Parkta, paraşütçüler için oluşturulan parkur da faaliyete geçti.
Şenliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, çocuklarla ve gençlerle birlikte uçurtma yaptı.
Açılış töreninde konuşan Kasapoğlu, sporun kardeşlik ruhuna dikkat çekti.
"Bugün burada kardeşliğin mesajını, bugün burada sporun evrensel gücünü, bugün burada çocuklarımızın, gençlerimizin yarınlara güçlü yürüyüşünü haykırıyoruz."
Paraşütçülerin gösterisi sonrası çocuklar uçurtma uçurdu. Şenlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.
Haber: Anıl Yağcı
Kamera: Emre Veli
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