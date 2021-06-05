Finike ilçesi Saklısu Mahallesi'nde öğle saatlerinde hortum çıktı.

Seraların olduğu bölgede etkili olan hortum, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

10 dönümlük sera zarar gördü

Hortum seraların üzerindeki örtüyü sökerek uçurdu. Büyük bölümünde kavun ve salatalık ekili olan 10 dönümlük sera zarar gördü.

Hortumun etkisini kaybetmesinin ardından çiftçiler seralarını onarmaya başladı.

Ardahan'ı da dolu vurdu

Hava sıcaklıklarının düştüğü Ardahan'da da yağmurla birlikte dolu etkili oldu.

Dolu yağışı merkeze bağlı Hasköy bölgesini beyaza bürüdü. Çayır ve ekili alanlar zarar gördü.