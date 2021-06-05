Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 18:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da hortum: 10 dönümlük sera hasar gördü
Antalya'nın Finike ilçesinde oluşan hortum sebebiyle 10 dönümlük sera hasar gördü. Hortumun etkisini kaybetmesinin ardından çiftçiler seralarını onarmaya başladı.
Finike ilçesi Saklısu Mahallesi'nde öğle saatlerinde hortum çıktı.
Seraların olduğu bölgede etkili olan hortum, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
10 dönümlük sera zarar gördü
Hortum seraların üzerindeki örtüyü sökerek uçurdu. Büyük bölümünde kavun ve salatalık ekili olan 10 dönümlük sera zarar gördü.
Hortumun etkisini kaybetmesinin ardından çiftçiler seralarını onarmaya başladı.
Ardahan'ı da dolu vurdu
Hava sıcaklıklarının düştüğü Ardahan'da da yağmurla birlikte dolu etkili oldu.
Dolu yağışı merkeze bağlı Hasköy bölgesini beyaza bürüdü. Çayır ve ekili alanlar zarar gördü.
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