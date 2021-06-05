Muğla'nın Dalaman ilçesinde kısıtlamalardan en çok etkilenen 60 yaş üzeri vatandaşlara özel etkinlik düzenlendi. Etkinlikte salgın önlemleri de unutulmadı.

Aşı süreçleri tamamlanan vatandaşlarla toplumsal bağışıklık için önemli bir adım atıldı.

"Vatandaşımızı hareket etmeye davet etmiş olduk"

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, 60 yaş üzeri vatandaşlara yapılan özel etkinlik hakkında şöyle konuştu:

"Vatandaşımız bu sürece çok olumlu katkı sağladı evinde kaldı çoğunlukla. Ama bir yandan da hareketsiz bir yaşam oldu. Aşılamayla beraber vatandaşımızı hareket etmeye davet etme adına böyle bir projeyi başlattık."

60 yaş üzerine özel doğa yürüyüşü, yaklaşık 2 kilometrelik sığla ağaçları arasında gerçekleştirildi. Orman işletme ekipleri de parkurda özel düzenleme yaptı.

"Pandemiden dolayı evde kapalıydık"

Katılımcılar da aylar sonra doğaya kavuştu.

Katılımcı İnci Binlik, "Şimdi yeni açılmalar geldi. Zaten aşımızı da olduk. Ama yine de ben koruyorum kendimi. Bu ağaçları görmek, bu doğayı görmek, sağlık açısından beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Diğer bir katılımcı olan Ekrem İşli ise, "Çok iyi oldu, dizlerim ağrıyordu. Yürümeyle dizlerim açılmış oldu biraz. Çok rahatım, çok iyi sevdim bu yürüyüşleri. Pandemiden dolayı evde kapalıydık. Ondan dolayı bugün çok iyi hissettim ben kendimi" dedi.

Parkur boyunca salgın tedbirleri de unutulmadı.