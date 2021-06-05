Artvin merkez Miralay Şükrübey Caddesi'nde bir yaya, yolun karşısına geçmek için aniden yola atladı.

Yayaya önce sol tarafından gelen araç çarptı. Yaya, daha sonra çarpmanın etkisiyle savruldu, bu kez de diğer yönden gelen araç çarptı.

Sekerek yolun kenarına geçen yayaya, saniyeler içinde iki aracın çarpığı görüntüler kameralara yansıdı.