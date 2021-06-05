Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yolun karşısına geçmek istedi, iki araç çarptı
Artvin'de yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya, saniyeler içinde iki araç çarptı.
Artvin merkez Miralay Şükrübey Caddesi'nde bir yaya, yolun karşısına geçmek için aniden yola atladı.
Yayaya önce sol tarafından gelen araç çarptı. Yaya, daha sonra çarpmanın etkisiyle savruldu, bu kez de diğer yönden gelen araç çarptı.
Sekerek yolun kenarına geçen yayaya, saniyeler içinde iki aracın çarpığı görüntüler kameralara yansıdı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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