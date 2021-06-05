Beyaz kumsalı, turkuaz rengi suyu ve muhteşem manzarasıyla dikkat çekiyor. Burdur'un Yeşilova İlçesindeki Salda Gölü son yılların gözde turizm destinasyonlarından biri oldu.

Yılda bir milyonunun üzerinde ziyaretçi ağırlayan göl çevresinde yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Salda Gölü geçtiğimiz günlerde bölgedeki çalışmalar ve evsel atık su ile kirlendiğine yönelik iddialarla gündeme geldi.

Gölü besleyen derelerden karışan polenlerin sebep olduğu renk değişikliği kirlilik olarak yansıtıldı. Bunun üzerine gölün farklı noktalarından su numuneleri alındı.

Salda Gölü'nün temizliği analizlerle kanıtlandı

Alınan biyolojik ve biyokimyasal numunelerin analiz sonucuna göre Salda Gölü'nün suyunun ilgili mevzuat gereğinde birinci kalitede yer aldığı ortaya çıktı. Bu sonuç Salda Gölü’ne evsel atık su girişinin olmadığını da kanıtlamış oldu.

Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı, "Oradaki su göl suyunun çekilmesiyle kalan sularda çam polenlerinin birikmesiyle oluşan bir sarımtırak renk olmuş. Herhangi bir kirlilik söz konusu değil. Onu gördük. Analiz sonuçları da bunu bize gösterdi zaten. Sonuçlar gayet olumlu herhangi bir kirlilik öngörmüyor. Şu anki su temiz su bir sıkıntımız yok" açıklamasını yaptı.