Afrika’da belgesellerden görmeye alıştığımız büyük karınca yuvaları Uludağ’da ortaya çıktı. Özellikle kene düşmanı olan kırmızı orman karıncalarının yaptığı yuvalar, çam ağaçlarının diplerinde ilginç görüntüler oluşturuyor.

Toprak altına yuva yapmayan bu karıncalar, toprak üzerindeki ağaç kovuklarına yuva yapıyor. Onun üzerine de dalları yerleştirerek yuvalarını hazırlıyorlar.

[Fotoğraf: İHA]

"Ormanın gönüllü koruyucuları"

Karıncalar, yuvasının olduğu 30-40 dekarlık alanda kene dahil zararlı böcekleri temizliyor. İsmini salgıladığı formik asitten alan kırmızı karınca, Anadolu’da yetişen diğer karıncalara göre daha iri ve büyük yapıya sahip.

Kırmızı orman karıncalarının ormanın gönüllü koruyucuları olduğunu söyleyen Uludağ Milli Parklar Alan Kılavuzu Hasan Ören, "Bu karıncalar orman zararlılarının baş düşmanıdırlar. Her türlü tırtılı, böceği, yaprak arılarını ve bitki bitlerini yiyerek ormana fayda sağlarlar. Bir karınca kolonisinde yaklaşık 300 bir işçi karınca bulunmaktadır. Bir koloni yılda 24 kilo zararlı böceği yemektedir. Biz bu karıncaları Uludağ Çobankaya ve Sarıalan arasında çokça görmekteyiz. Toprak altında galeriler açarak kışı 1 ve 2 metre derinlikte geçirmektedirler. Bir kolonisi yılda 100 bin zararlı böceği yok ediyor. Bu karıncaların muhakkak korunması lazım" dedi.