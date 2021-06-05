Diyarbakır'da Entegre Katı Atık Yönetimi projesi hayata geçirildi. Çöp tepeleri ortadan kaldırıldı. Atıklar elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaya başlandı.

Kentte atıklar uzun yıllardır Karacadağ eteklerindeki vahşi çöp depolama sahasına bırakılıyordu. Kötü kokular ve çıkan yangınlar çevre kirliliğine sebep oluyordu.

Çöp depeloma alanı entegre katı atık sistemiyle rehabilite edildi

Çöp sahasında 2 bin 50 metrekarelik alana enerji üretim santrali inşa edildi. 10 bin metreküplük gaz balonu kuruldu.

Çöp depolama sahası, Entegre Katı Atık Yönetimi projesi ile rehabilite edildi.

Test ve kalibrasyon çalışmaları tamamlanan tesis, Dünya Çevre Günü'nde elektrik üretimine başladı.

"Diyarbakır artık katı atıktan elektrik üretecek"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, konuyla ilgili "Burada çöpler 24 saat 365 gün yanıyordu ve çevrede oturan insanlar, köylerimiz çok rahatsızdı bundan. İnşallah artık onlar tarih oldu. Artık Diyarbakır'ın katı atığı ayrıştırılacak, gazlaştırılacak, elektrik üretilecek ve düzenli depo edilecek" dedi.

Tesiste günlük bin 475 ton atık işlenecek, bu sayede enerjiye dönüşen atıkların havayı, suyu ve çevreyi kirletmesinin önüne geçilecek.

Elektrik üretiminin başladığı çöp sahasına düzenli depolama alanı ve ayrıştırma üniteleri de inşa edilecek.

Haber: Anıl Yağcı