136 bin yolcu uçağı ağırlığında atık toplandı, 40 derslikli, bin 700 lise binası inşa etmeye yetecek gelir sağlandı.

2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi ile çöpten servet çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne 4 yılda 84 bin kurum ve kuruluş katıldı.

Yüzde 13 olan geri dönüşüm oranı yüzde 19'a çıkarıldı.

'Sıfır Atık' doğaya nefes aldırdı

Sıfır atık projesi ile çöpten yalnızca servet değil hayat da çıkarıldı. 209 milyon ağaç ham madde olarak kesilmekten kurtarıldı. 345 milyon metreküp su, 50 milyon varil petrol tasarruf sağlandı. Bu sayede doğaya nefes aldırıldı.

Toplam tasarruf edilen ham madde miktarı ise 397 milyon tonu geçti.

Proje kapsamında 2019 yılında marketlerde plastik poşet kullanımı ücretlendirildi.

Çevre kirliliğinde büyük rol oynayan plastik poşet kullanımı yüzde 75 azaldı.

İstihdama katkı sağlıyor

Sıfır Atık Projesi ile çok sayıda iş olanağı da oluşturuldu. 2023 yılında kadar 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor.