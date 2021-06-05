Marmara Denizi'nde görülen deniz salyasının nedeni birçok noktada araştırılıyor. Bu araştırmaların sonucuna göre nedenlerden biri de İstanbul'da atık suların ön arıtma yapıldıktan sonra derin deşarj (boşaltma) yöntemi ile Boğaz alt suyuna verilmesi olarak görülüyor.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Enstitü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, bu konuda "Alt su Karadeniz'e geçiyor ama bunun ciddi bir kısmı üst suya karışıyor ve Marmara'ya geri dönüyor" diyerek 5 arıtma noktasını işaret etti.

Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise, Marmara Denizi'nde yoğun olarak görülen deniz salyasına yapılan yoğun deşarjın neden olduğunu söyledi.

Boğaz'a atık suların derin deşarj ile deniz suyuna verilen noktalar ve bu noktalarda son durum görüntülendi.

[Fotoğraf: DHA]

"Boğaz'daki en kirli 5 nokta"

Prof. Dr. Barış Salihoğlu, atık suların özellikle Boğaz'da boğaz alt suyuna deşarj verildiğini anlattı.

"Bunların Karadeniz'e gideceği varsayılıyor. Alt su Karadeniz'e geçiyor ama bunun ciddi bir kısmı üst suya karışıyor ve Marmara'ya geri dönüyor. Biz hem Bakanlıkla hem de belediyelerle yakın çalışıyoruz. Nerelerde arıtmalar var biliyoruz, hangi seviyede arıtıldığını biliyoruz. Örneğin Kadıköy, Yenikapı, Üsküdar, Baltalimanı ve Paşabahçe ön arıtma tesislerinde iyileşme planlarının yapılması önerilerimiz arasında. Sadece deşarjlar değil nehirlerde çok önemli özellikle Susurluk havzasındaki tüm akarsularda onların kirlilik oranlarını düşürmeye yönelik çalışmalar yapılmalı. Bunlar önerilerimiz arasında."

[Fotoğraf: DHA]

"Deniz salyasının nedeni Marmara'ya dökülen atık sular"

Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise, Marmara Denizi'nde yoğun olarak görülen deniz salyasına yapılan yoğun deşarjın neden olduğunu söyledi.

Öztürk, özellikle derin deniz deşarjı ile Marmara Denizi'nin çevresinde ciddi deşarjlar yapıldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Yani fiziksel ve ön arıtma dediğimiz arıtmayla Marmara Denizi'ne atık sular deşarj ediliyor. Ayrıca tarımsal atık sular, yani dereler, akarsular yoluyla gelen hayvancılık ve tarımsal atık sular ve zeytincilik gibi yayılı kaynaklar dediğimiz atık sularla da Marmara Denizi'ne ciddi atık sular gelir. Hatta Marmara Denizi'nin çevresindeki derelerin ve akarsuların çoğu sanki açık kanalizasyon sistemi gibi akıyor. Bunlarda Marmara Denizi'nin kirliliğinin artmasına vesile oluyor."