Atıklar sonucu oluşan deniz salyası Marmara'yı nefessiz bıraktı, oksijen oranı kritik seviyenin altına düştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorunun çözümü için harekete geçti.

Detaylarına TRT Haber ulaştı

Alınacak önlemler ve izlenecek yol haritası tek tek masaya yatırıldı. Konunun detaylarına TRT Haber ulaştı.

Marmara Denizi'ne özel koruma eylem planı hazırlama kararı alındı. Eylem planının ayrıntılarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaşacak.

[Grafik: Şeyma Özkaynak/TRT Haber]

Deniz salyasının nedeni olarak görülen atıklara denetim başladı. Marmara'daki tüm artıma tesisleri denetlenecek, gerekli şartları sağlamayanlara idari yaptırım uygulanacak.

6 Haziran'da eylem planı açıklanacak

4 Haziran'da konuyla ilgili çalıştay düzenlenecek. Denizin kabusu, bütün yönleriyle bilimsel veriler ışığında ele alınacak.

Marmara'nın temizlenmesi için kritik tarih 6 Haziran. Bakan Kurum, Marmara'ya komşu illerin belediye başkanları ile görüşecek.

[Grafik: Şeyma Özkaynak/TRT Haber]

Çalışmalara bu toplantıda alınacak kararlar yön verecek. Toplantı sonrası Marmara Denizi Koruma Eylem Planı açıklanacak.

Biyolojik arıtma tesisleri gündemde

Peki Marmara Denizi, deniz salyası kabusundan nasıl temizlenecek?

[Grafik: Şeyma Özkaynak/TRT Haber]

En etkin çözüm olarak azot ve fosfor birikiminin önlenmesi öne çıkıyor. Belediyelerin arıtma tesislerini tam kapasite ile çalıştırması da önemli maddeler arasında. İleri arıtmanın yerine, biyolojik arıtma tesislerinin kurulumu öneriliyor.