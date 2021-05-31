Bakan Varank: 30 milyar dolara yakın otomotiv ihracatı yapıyoruz
Otomotiv endüstrisinde dönüşüm rüzgarları esiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili projesinin sektörde işaret fişeği olduğunu belirterek, "30 milyar dolara yakın otomotiv ihracatı yapıyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne gitti, dövme çelik firmasını ziyaret etti.
"Dünyadaki en önemli üreticilerden bir tanesiyiz"
Bakan Varank, otomotiv endüstrisindeki dönüşüme dikkat çekti.
"Otomotiv endüstrisi Türkiye'nin göz bebeği endüstrilerinden. 30 milyar dolara yakın hem otomotiv hem de otomotiv ihracatı parçası yapabilen bir ülke konumundayız, dünyadaki en önemli üreticilerden bir tanesiyiz. Türkiye’nin 30 milyar dolarlık ihracatını koruyabilmesi için otomotiv endüstrisine kendini uyarlamalı."
"Türkiye'nin Otomobili bu dönüşümde işaret fişeği oldu"
Varank konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz Türkiye'nin Otomobili projesiyle aslında bu değişen endüstride adeta işaret fişeği olacak bir projeyi başlatmış olduk. Firmalarımız yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretimlerini dönüştürüyorlar."
Bakan Varank, sektörde cari açık verilen ürünlerin yerli ve milli olarak üretilmesinin desteklendiğini belirtti.
Türkiye'nin otomotiv endüstrisindeki ihtiyaçlarına yönelik projelerin üretileceği mobilite çağrısına çıkıldığına dikkat çekti.
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