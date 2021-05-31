Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne gitti, dövme çelik firmasını ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

"Dünyadaki en önemli üreticilerden bir tanesiyiz"

Bakan Varank, otomotiv endüstrisindeki dönüşüme dikkat çekti.

"Otomotiv endüstrisi Türkiye'nin göz bebeği endüstrilerinden. 30 milyar dolara yakın hem otomotiv hem de otomotiv ihracatı parçası yapabilen bir ülke konumundayız, dünyadaki en önemli üreticilerden bir tanesiyiz. Türkiye’nin 30 milyar dolarlık ihracatını koruyabilmesi için otomotiv endüstrisine kendini uyarlamalı."

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'nin Otomobili bu dönüşümde işaret fişeği oldu"

Varank konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz Türkiye'nin Otomobili projesiyle aslında bu değişen endüstride adeta işaret fişeği olacak bir projeyi başlatmış olduk. Firmalarımız yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretimlerini dönüştürüyorlar."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Varank, sektörde cari açık verilen ürünlerin yerli ve milli olarak üretilmesinin desteklendiğini belirtti.

Türkiye'nin otomotiv endüstrisindeki ihtiyaçlarına yönelik projelerin üretileceği mobilite çağrısına çıkıldığına dikkat çekti.

