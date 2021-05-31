OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle keskin düşüşler gösteren gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), ilk çeyrekte OECD ülkeleri için yüzde - 0,8 olarak hesaplandı.

Türkiye ekonomisi ise geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyürken, ikinci çeyrekte salgının etkisiyle yüzde 10,3 daralmıştı. Ekonomi normalleşme adımlarının atıldığı üçüncü çeyrekte ise yüzde 6,3, son çeyrekte de yüzde 5,9 büyüme kaydetmişti. Böylece Türkiye, koronavirüs ile mücadeleyle geçen 2020 yılında yüzde 1,8 büyüyerek diğer ülkelerden olumlu ayrışmıştı.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

OECD ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu

Türkiye bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda elde ettiği yüzde 7'lik performansıyla verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen ülke olurken, 2021'e güçlü bir başlangıç yaptı.