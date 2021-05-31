Ticaret Bakanı Mehmet Muş, çevrim içi gerçekleştirilen “Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu”na katıldı.

Forumda konuşan Bakan Muş şunları söyledi:

"İkili ticaretimizde hedefimiz Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar ticaret hacmine ulaşmaktır. Karar alıcılar olarak bu hedefe ulaşmak için çok çalışıyoruz. Azerbaycan ile ikili ticaret hacmimiz koronavirüs salgınına rağmen 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 4. 6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yılın ilk 4 ayında da ikili ticaretimizin artış göstermesi memnuniyet vericidir. Bu ivmenin 2021 yılının tamamına yayılmasını bekliyoruz. Bu yolda attığımız önemli bir önemli bir adımlardan birisi de kendi ticaret kurallarımızı belirlediğimiz Tercihli Ticaret Anlaşması'nın 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girmesidir."

