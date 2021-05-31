Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 2021 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Varank şu ifadeleri kullandı:

"Devam eden pandemi şartlarına rağmen Türkiye ekonomisi 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyi başardı. Yüzde 12,2 büyüyen imalat sanayi, GSYH'daki artışa yine en çok katkı sağlayan sektör oldu. Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek"