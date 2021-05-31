Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Varank: Türkiye, pandemiye rağmen büyümeyi başardı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, büyüme rakamlarıyla ilgili, "Devam eden pandemi şartlarına rağmen Türkiye ekonomisi 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyi başardı. Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 2021 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Varank şu ifadeleri kullandı:
"Devam eden pandemi şartlarına rağmen Türkiye ekonomisi 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyi başardı. Yüzde 12,2 büyüyen imalat sanayi, GSYH'daki artışa yine en çok katkı sağlayan sektör oldu. Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek"
Devam eden pandemi şartlarına rağmen Türkiye ekonomisi 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyi başardı.— Mustafa Varank (@varank) May 31, 2021
Yüzde 12,2 büyüyen imalat sanayi, GSYH'daki artışa yine en çok katkı sağlayan sektör oldu.
Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek!#MilliTeknolojiGüçlüSanayi ???????? pic.twitter.com/7XmIf0ZINo
Etiketler: Mustafa Varank
Son Haberler
- 13:00
- 13:00
- 12:42
- 12:47
- 12:56
Sıradaki Haber
Bakan Elvan: Dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz