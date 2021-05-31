Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin 2021 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Elvan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, ilk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi olduğunu belirterek şunları aktardı:

"İlk çeyrekteki %7’lik büyümenin %56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız. Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz."