Doğal gaz rezervinin karadaki merkezi, Karadeniz'de keşfedilen gazın karaya çıkarılacağı adres Filyos Limanı...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın limandaki hummalı çalışmaları sürerken, bölgede rafineri kurmak için faaliyetler aralıksız devam ediyor.

Zemin sondaj çalışmaları tamamlandı

Rafineri kurma çalışmaları 960 dönümlük endüstri bölgesinde yürütülüyor. Bölgede zemin sondaj çalışmaları tamamlandı. Zemin iyileştirme aşamasına geçildi.

Safhaların tamamlanmasıyla alanda rafineri üniteleri yükselecek.

'Fatih' sondaja başladı

Limanda çalışmalar sürerken keşiflerin kahramanı Fatih Sondaj Gemisi de görevinin başında.

Fatih, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü Filyos Limanı'nı ziyaret etmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sondaj ve limandaki çalışmalarla ilgili bilgi almak üzere bölgeye gidecek. Erdoğan'ın Cuma günü Filyos Limanı'nı ziyaret etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan petrol müjdesini "3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı" açıklamasıyla vermişti.