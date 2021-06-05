Aylar sonra cumartesi günün tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor. Vatandaşlar güzel havanında etkisiz sabah saatlerinden itibaren dışarı çıktı.

Yeni normalleşme kararlarının açıklanmasıyla birlikte hafta sonu cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Kısıtlamasız ilk cumartesi günü dışarıya çıkan İstanbulluların ilk durağı kahvaltı salonları oldu. pic.twitter.com/yyfC32MXPx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 5, 2021

Trafikte yoğunluk oluştu

İstanbul başta olmak üzere trafikte yoğunluk yaşandı. Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyenler trafikde neredeyse durma noktasına geldi.

Kahvaltıcılar doldu taştı

Güzel havanın da etkisiyle vatandaşlar sokakları doldurdu. Kahvaltıcılar sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İşletmeler erken mesailerine başladı. Kepenk kaldıran esnaf müşterilerini kabul ediyor.

Sabah 07.00'den akşam 21.00'e kadar kafe ve restoranlar faaliyerlerini sürdürüyor. Masaların arasında 2 metrelik mesafe olması gerekiyor. Sandalyeler arasında boşluk şartı var. Bir masada en fazla 2 kişinin oturması kuralı da genelgede açıklandı.

Vatandaşlar sahillere akın etti

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar sahillere akın etti. Kimi spor yaptı, kimileri ise balık tuttu. Kafeteryaların önünde oluşan kuyruk dikkati çekti. Park ve bahçelerde de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takviminde cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayı boyunca uygulanmayacak. Vaka sayıları da göz önünde bulundurularak normalleşme takvimi yeniden belirlenecek.

Cumartesi saat 22.00'den itibaren pazartesi 05.00'e kadar ise sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha devam edecek.