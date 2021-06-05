Sadece 200 liralık döküm bedeli masrafını ödemek istemeyenler, atıkları boş arazilere bırakıyor. Kimi talaş, kimi hafriyat atığı, kimi ise kimyasal atık döküyor...

İstanbul'da bu görüntülerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde insan sağlığını tehdit eden alüminyum cüruf Başakşehir'de yolun ortasına bırakılmıştı.

Arnavutköy'de ise kaçak döküm yapan kişiler kendilerini uyaran zabıtalara saldırdı.

"Organize bir grup var"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma Müdür Yardımcısı Fevzi Okumuş, belli şahıslarca organize edilen bir grup olduğunu söylüyor:

"Bunlar birbirleriyle devamlı haberleşerek eskortlarla da alanın sahanın durumunu öğrenerek herhangi bir denetim elemanı, birimi de yoksa bu alanlarda dökümleri gerçekleştiriyorlar. Ondan sonra hemen oradan uzaklaşıyorlar."

Döküm masrafından kurtulmak isterken çevre kirliliği oluşuyor

İddiaya göre bu işi yapan kişiler ya plakasız kamyon kullanıyor, ya da sahte plaka takıyor. Şirketlerinin ismini de sık sık değiştiriyor.

Bu yola başvurup çevreyi kirletenler ise sadece 200 lira tutan döküm masrafından kaçmak istiyor.

Atıkların yoğun olarak döküldüğü diğer noktalar arasında, Başakşehir'in Şahintepe bölgesi ile Arnavutköy'ün Ömerli, Deliklikaya mahalleleri var.

Son bir buçuk yılda 233 milyon lira ceza kesildi

İçme suyu havzaları da tehlike altında. Yaklaşık 6 bin hafriyat kamyonuna araç takip sistemi takıldı. Bu araçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir merkezden takip ediliyor.

Kaçak hafriyat atığı dökmenin cezası özel şahıslar için 90 bin, firmalar içinse 270 bin liradan başlıyor.

Son bir buçuk yılda 2 bin 500 denetim yapıldı. 765 kişi ve firmaya toplam 233 milyon lira ceza kesildi.

Bunun dışında Arnavutköy Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de son 4 ayda Sazlıdere Barajı'nın çevresini kirleten 4 kişiye 44 bin lira ceza kesti.

Haber: Murat Can Öztürk