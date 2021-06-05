Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 il için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden akşama kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak
En düşük sıcaklık Ağrı ve Ardahan'da
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 5, Kars'ta 6, Erzincan'da 8, Tunceli'de 9 ve Iğdır'da 16 derece olarak kaydedildi.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 31, Tunceli'de 28, Erzincan ile Ağrı'da 24, Kars'ta 22 ve Ardahan ile Erzurum'da 20 derece olacak.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
Son Haberler
- 11:00
- 10:58
- 10:48
- 10:54
- 10:54
Sıradaki Haber
Yurdun kuzeyinde sağanak bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz