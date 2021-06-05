Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 10:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kısıtlamasız ilk cumartesi köprüde trafik yoğunluğu
[Fotoğraf: DHA]
Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi de bunlardan biriydi.
Kısıtlamanın kaldırıldığı cumartesi gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi.
O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu.
Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.
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