Kısıtlamanın kaldırıldığı cumartesi gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi.

O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu.

Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.