Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boz ayı ailesinin banyo keyfi
Tunceli'nin Nazmiye ilçesinde boz ayı ailesinin neşeli halleri ve banyo keyfi fotokapana yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, yaban hayatını desteklemek ve su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bölge müdürlüğü sorumluluk sahasındaki birçok araziye sıvat (hayvan suluğu) yerleştirdi.
Tunceli'nin Nazmiye ilçesinde kırsala yerleştirilen sıvatın içine giren boz ayı ve 2 yavrusunun banyo yapmaları bölgedeki fotokapan tarafından görüntülendi.
Fotokapana yansıyan görüntülerde, boz ayı ailesinin su ihtiyacını giderdikten sonra sıvatın içine girip eğlendiği anlar yer alıyor. Ayıların zaman zaman fotokapanla oynadıkları da görülüyor.
Etiketler: Doğal Yaşam
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