Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, yaban hayatını desteklemek ve su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bölge müdürlüğü sorumluluk sahasındaki birçok araziye sıvat (hayvan suluğu) yerleştirdi.

Tunceli'nin Nazmiye ilçesinde kırsala yerleştirilen sıvatın içine giren boz ayı ve 2 yavrusunun banyo yapmaları bölgedeki fotokapan tarafından görüntülendi.

Fotokapana yansıyan görüntülerde, boz ayı ailesinin su ihtiyacını giderdikten sonra sıvatın içine girip eğlendiği anlar yer alıyor. Ayıların zaman zaman fotokapanla oynadıkları da görülüyor.