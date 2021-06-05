13 yıl önce satın aldı, tüm bakımlarını özenle yaptırdı. Elazığ'daki 1929 model bu klasik araç Ali Can Özen'e ait.

Özen, 2008 yılında ikamet ettiği Antalya'da aracını takas usulüyle aldı. Şu anda 92 yaşında olan klasik aracını, ustalarına teslim edip bakımlarını yaptırdı.

"Tamamen mekanik bir araç"

Ali Can Özen, aracına yaptırdığı değişiklikleri şöyle anlattı:

"Aracın üstü açılır kapanır hale gelmesi için bunu Bursa'ya götürüp ustalara yaptırdım. Ben ilk aldığımda aracın üzerinde geçici bir siyah boya yapılmıştı o da dizilerde oynatıldığını şifaen bana söylediler. Ben onu temizlettikten sonra altından bu renk çıktı."

O günden bu yana aracına gözü gibi bakan Ali Can Özen, 2010 yılında memleketi Elazığ'a döndü.

Özen, "Kaportası orijinal, motor aksamının alt kısmı da orijinal... Bunlar aslen kolla çalışan araçlar. Sonradan değişiklikler yapıldığı için şu andaki akü ile çalışan araçlar gibi çalışıyor. Dijital bir kısmı yok tamamen mekanik bir araç" diye konuştu.

Aracı görenler yoğun ilgi gösteriyor

Özen'in evinin bahçesinde muhafaza ettiği klasik araç, trafiğe çıktığında dikkat çekiyor. Cadde ve sokaklarda aracı gören Elazığlılar yoğun ilgi gösteriyor.

Özen, aracına insanların ilgisinin çok fazla olduğunu söyledi:

"Polisler dahil olmak üzere fotoğraf çekmek isteyenler, işte bizim idealimizde de, hayalimizde de böyle bir araç var diyenler, düğünümde düğün arabası olarak yapmak isterim, bunu kullanmak isterim diyenler, yani ilgi çok fazla."

Klasik araç meraklısı Özen'in aracını satın almak isteyenler de oluyor.

Ancak Ali Can Özen 92 yaşındaki aracına gelen teklifleri reddediyor.