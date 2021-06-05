Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 14:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı geçmeye çalışan terörist yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG'li terörist yakalandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışanlara geçit vermiyor.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde görevli personel, yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye'ye girmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı.
Şanlıurfa/Suruç’ta görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda PKK/YPG’li terörist olduğu belirlenen şahıs Jandarma’ya teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/79QJbFQrOp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 5, 2021
Yapılan incelemede yakalanan kişinin PKK/YPG mensubu olduğu belirlendi. Yakalanan terörist Jandarma’ya teslim edildi.
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