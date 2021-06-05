İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından yaklaşık bir senedir ölü kuşlar üzerinde yürütülen çalışmada 24 karga ve 12 saksağanı inceledi.

Sivrisinekler ile 50'ye yakın virüs türü bulaşabiliyor. Onlardan biri olan Batı Nil Virüsü de sivrisineklerden insanlara bulaşıyor.

Ateş, eklem ve kas ağrısı yapan virüs, İstanbul'da yapılan çalışmada kuşlarda da bulundu. İncelenen 36 kuştan 8 kargada ve 1 saksağanda Batı Nil Virüsü'ne rastlandı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, yaptıkları çalışmaya ilişkin açıklamada bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

"8 kargada virüsü tespit ettik"

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, virüsün sineklerden kuşlara nasıl geçtiğini şöyle anlattı:

"Sineklerin kuşların kanını emmesiyle sineklere bulaşıyor. Sineklerde çoğalıyor ve o şekilde bulaşıyor. Biz de dedik kuşlar anlamlı bir rezervuar. Geçen sene kuş ölümleri bildirildi. Özellikle karga ölümleri. Karga ölümleri üzerine gittik, örnekler topladık. 8 kargada Batı Nil Virüs'ünü saptadık şu anda."

[Fotoğraf: DHA]

"Ölü kuşlara dokunmayın"

Yılmaz, virüsün kuşlardan direkt insanlara geçtiği düşünülmesin diyerek, şöyle konuştu:

"Direkt kuşlardan virüs bulaşmıyor. Yine de özellikle çocuklar, ölü kuşlarla oynayıp sonra ellerinin ağızlarına burunlarına götürmemeye dikkat etsinler. Kan yoluyla bulaşabiliyor. Elde çizik falan varsa o şekilde bulaşabilir. Ancak asıl bulaşma yolu sivrisineklerin kuşların kanını emmesi ve onlardan insanlara bulaşması" dedi.

"Karga, sığırcık ve saksağanlarda görülüyor"

Yılmaz, virüsün kuştan kuşa sivrisinek tarafından bulaştığını şöyle anlattı:

"Biz aslında bu virüsün kökeninin göçmen kuşlar olduğunu düşünüyoruz. Bizim kuşlarımız göçmen kuşlarla temas ettikten sonra özellikle sivrisinekler onları emdikten sonra bulaştırıyor. Direkt temasla bir bulaş söz konusu değil. Karga, sığırcık ve saksağanlarda bunlar çok görülüyor."