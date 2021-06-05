Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Beyşehir Gölü kıyısında düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı programda, göl kıyısındaki bisiklet yolunun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından, etkinliğe katılan çocuklara, bisiklet hediye edildi.

Altay, Beyşehir Gölü kıyısında, gölden çıkarılan hayalet ağların da sergilendiği alanda düzenlenen programda, AK Parti iktidarlarının çevreye saygılı bir iktidar olarak, bütün çevre projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde yürüttüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da Sıfır Atık Projesi'ne himayede bulunduğunu belirten Altay, "Tüm çevre projelerini yapan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a da teşekkür ediyorum. Sadece Konya'da değil Türkiye'nin her köşesinde çevre adına, bisiklet yollarından, millet bahçelerine, sıfır atıktan, göllerin temizlenmesine kadar birçok projeyi başarıyla yürütüyor. Hepimizi gururlandırıyor" dedi.

Altay, Beyşehir Gölü'nün temizlenmesi konusunda iki önemli projeyi devreye koyduklarını dile getirdi.

"Bu ağların toplam uzunluğu 35 kilometre"

Daha önce gölde 680 dalış yapılarak, 471 hayalet ağın çıkarıldığını anımsatan Altay, "Bu ağların toplam uzunluğu 35 kilometre, ağırlığı da yaklaşık 10 ton. Çevreye kirlilik oluşturan yosunlaşmayı ortaya çıkaran ağların birinci etap toplanmasıyla ilgili süreç tamamlanmış oldu. İnşallah bu yıl itibarıyla 1400 ağın gölden çıkarılması ile ilgili yeni bir çalışma başlatıyoruz. Böylece tespit ettiğimiz ağların yüzde 90'ı gölden uzaklaştırılmış, bertaraf edilmiş olacak. Bu Beyşehir Gölü için çok önemli" diye konuştu.

Altay, Beyşehir Gölü'ne özellikle insan kaynaklı atık suların sadece 52'sini arıtarak verdiklerini, yüzde 48'inin arıtılmadan göle deşarj edildiğini belirterek, bunun da gölde ciddi bir kirlilik oluşturduğunu söyledi.

"Beyşehir Gölü çevresinde arıtılmayan hiçbir suyu deşarj etmeyeceğiz"

Bu sorunun çözümü için göle çevresi olan ilçelerdeki 79 mahallede çok ciddi bir çalışma yürüttüklerini ve bazı tespitlerde bulunduklarına dikkati çeken Altay, şöyle devam etti:

"Şu an itibarıyla Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde 2 arıtma tesisinin inşaatına devam ediyoruz. Bu süreçle birlikte inşallah 5 yıl içinde 100 milyon liralık bir yatırım yapacağız. Bu yıl yaptığımız 2 arıtma tesisine ilave 17 mahallenin kullanabileceği 5 yeni atık su arıtma tesisi inşaatı yapıyoruz. Ayrıca 14 doğal arıtma tesisi inşaatı yapılacak. 2 doğal arıtmanın da bakımı ve revizyonu gerçekleşecek. Bunun haricinde mahallelerimizde fosseptikten vidanjörle çekilecek suların arıtma tesisinde arıtılarak göle deşarj edilmesiyle birlikte inşallah 5 yıl sonra Beyşehir Gölü çevresinde arıtılmayan hiçbir suyu deşarj etmemiş olacağız. Yani yüzde 100 arıtmayı gerçekleştirmiş olacağız. Bunu yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yürütüyoruz. Bu Konya için çok önemli bir çevre projesidir."​​​​​​​

Konya Valisi Vahdettin Özkan da "Beyşehir" denilince zenginliklerin akla geldiğini vurgulayarak, "Burası Anadolu'nun kalbi, medeniyet havuzumuzu besleyen en önemli havza. Bakanlıklarımızın, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Türkiye genelinde çok başarılı çalışmalarının Konya'daki iz düşümünü müşahede ediyoruz. Büyükşehir Belediyemize, milletvekillerimize, ilçe belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinliğe, Vali Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya milletvekilleri Tahir Akyürek, Gülay Samancı, Selman Özboyacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve vatandaşlar katıldı.