Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 22:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Maltepe'de bir kadının cansız beden bulundu
İstanbul Maltepe'de Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda bir kadının cansız bedeni bulundu. Polis, olayla ilgili kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Başıbüyük Barajı'nda balık tutmaya gidenler, baraj kenarında hareketsiz halde yatan bir kadın gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
37 yaşında olduğu öğrenilen kadının boğazında kesikler olduğu tespit edildi.
Polis, olayla ilgili kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Kadına Şiddet
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