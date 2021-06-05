Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 7 metre uzunluğundaki tekne kurtarıldı.
Kınalıada açıklarında makine arızası yapan 7 metre uzunluğundaki tekne sürüklenmeye başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hareket eden Kıyı Emniyeti ekipleri, içerisinde 4 kişi bulunan tekneyi kurtardı.
"Tekne Kınalıada İskelesi’ne bağlandı"
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kınalıada İskelesi’ne emniyetle bağlandı."
Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kınalıada İskelesi’ne emniyetle bağlandı.— KEGM (@kiyiemniyet) June 5, 2021
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