Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 22:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnşaat sahasındaki su dolu alana giren çocuk boğuldu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Kağıthane'de bir inşaat sahasındaki su dolu alana giren ve boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kağıthane'de 2 çocuk, Seyrantepe Mahallesi'ndeki inşaat sahasında bulunan su dolu bir alana gitti.
Çocuklardan biri, girdiği suda bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışmalarının ardından çocuk sudan çıkartıldı.
Hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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