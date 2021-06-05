Küçükçekmece'deki Menekşe Sahili'nde içinde 4 kişinin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Başka bir teknede bulunanlar hemen yardıma koştu. Teknedeki 4 kişi kurtarıldı.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Çok şükür hepsi kurtuldu"

Alabora olan tekneyi gören kişilerden Emirhan Özdağ, “Bir tane tekne battı. Birkaç kişi suda kaldı. Biz de yardıma gittik. Ambulans çağırdık. Çok şükür hepsi kurtuldu. Sahil Güvenlik ekipleri şu anda batan tekneyi arıyor” dedi.