Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 23:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Küçükçekmece'de tekne alabora oldu: 4 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Küçükçekmece açıklarında içinde 4 kişinin olduğu bir tekne alabora oldu. Durumu fark eden başka bir teknedeki kişilerin yardım ettiği 4 kişi kurtarıldı.
Küçükçekmece'deki Menekşe Sahili'nde içinde 4 kişinin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.
Başka bir teknede bulunanlar hemen yardıma koştu. Teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"Çok şükür hepsi kurtuldu"
Alabora olan tekneyi gören kişilerden Emirhan Özdağ, “Bir tane tekne battı. Birkaç kişi suda kaldı. Biz de yardıma gittik. Ambulans çağırdık. Çok şükür hepsi kurtuldu. Sahil Güvenlik ekipleri şu anda batan tekneyi arıyor” dedi.
Etiketler: Sahil Güvenlik
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